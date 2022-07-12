НМТ-тестирование для выпускников из-за войны будет проходить в тайном режиме

https://racurs.ua/n172607-nmt-testirovanie-dlya-vypusknikov-iz-za-voyny-budet-prohodit-v-taynom-rejime.html

Ракурс

Тестування для випускників відбуватиметься в таємному режимі, основна сесія стартує 18 липня.

.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 12 липня повідомили, що запрошення на незалежний мультимедійний тест (НМТ) з’явилися в особистих кабінетах учасників і попросили не розголошувати місця проведення тестування.

Запрошення доступні на інформаційних сторінках понад 206 тис. учасників основної сесії національного мультипредметного тесту. У них зазначено дату, час та адресу проведення НМТ.

Допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочинається за 30 хв і припиняється за 10 хв до початку тестування. Учасники, які планують проходити тестування за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за Києвом.

Учасникам НМТ необхідно самостійно сформувати та по змозі видрукувати запрошення зі своєї інформаційної сторінки на вебсайті УЦОЯО.

З міркувань безпеки Центр не публікує інформації про те, де на території України відбудуться тестування. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графік тестування.

в УЦОЯО наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників НМТ.

Міністр освіти Сергій Шкарлет 17 травня повідомив, що Міносвіти затвердило перелік місць, де будуть розташовані екзаменаційні центри.

За планом тестування проходитиме у 20 областях та у Києві. Провести тест у Донецькій, Луганській, Харківській і Херсонській областях наразі неможливо.

Всі державні реєстри на окупованих територіях заблоковані, щоб убезпечити доступ до них з боку рф.

Що таке НМТ?

Національний мультипредметний тест (НМТ) запроваджується в Україні вперше й лише у 2022 році через війну. Щоб узяти участь у цьому тестуванні, абітурієнти мали зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Скласти його виявили бажання понад 400 тис. осіб.

Основна сесія відбуватиметься упродовж 18 липня-10 серпня.

Спершу абітурієнти мають підтвердити свою присутність на іспиті. Це треба зробити в особистому кабінеті на сторінці центру освіти з 20 травня по 7 червня.

Так само вступники мають вказати місце, де вони складатимуть мультидисциплінарний тест.

Ті випускники, які у певний період не підтвердять свою участь у НМТ, на жаль, не зможуть скласти тестування.

З 21 червня до 7 липня потрібно буде обов’язково уточнити своє місцеперебування під час проведення основної сесії НМТ.

Тестування проходитиме у три сесії:

основна: 18 липня-10 серпня;

додаткова: 16−20 серпня;

спеціальна: 12−16 вересня.

Додаткову сесію організували для абітурієнтів, які не змогли потрапити до екзаменаційних центрів на основний захід. Так вони матимуть змогу скласти необхідний тест для вступу у навчальні заклади.

НМТ — комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хв.