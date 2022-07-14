Рост курса наличного доллара объяснили в НБУ

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Зростання курсу готівкового долара пояснили в НБУ. Заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, суттєвий ріст готівкового курсу валют привʼязує до панічних настроїв та «карткового туризму».

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Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські. На початку курс долара в обмінниках зріс приблизно на 2 грн — з 35 до 37 грн. Нині він перебуває у паритеті з євро.

Гелетей розповів «Економічній правді», що причиною нинішнього стрибка курсу готівкової валюти є рішення потужних банків зрівняти валютні курси за картковими операціями з готівковим курсом. Це нібито спричинило дефіцит готівкової валюти в Україні, адже «карткові туристи» забезпечували значну частку пропозиції валюти на ринку.

«Картковий туризм» базувався на тому, що громадяни знімали валюту за кордоном за «кращим» курсом і потім продавали її в Україні і заробляли на цьому, — вважає Гелетій.

«Картковий туризм» — схема, коли деякі жителі України перетинають кордон лише з метою переведення в готівку валюти для її подальшого завезення назад в країну і продажу за вигіднішим курсом у мережі місцевих обмінників.

На міжбанку неодноразово фіксувалося збільшення пропозиції валюти над попитом. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту незначний — близько 20 млн дол. на день.

Тому 20 травня НБУ дозволив українським банкам вільно встановлювати курс готівкової валюти. До цього банківський курс не міг перевищувати офіційний більш ніж на 10%. Попри це, частина великих банків залишила курс за картковими операціями на низькому рівні.

6 липня «ПриватБанк», а згодом і «Монобанк» встановили за картковими операціями такий же курс, як і курс готівкової валюти. Після підняття банками карткових курсів на валюту, маржа «карткових туристів» скоротилася як і обсяги постачання готівкової валюти в Україну.