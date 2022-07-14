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Ракурс
В росії вперше прокоментували удар по Вінниці - кажуть, що "били по нациках"

В росії вперше прокоментували удар по Вінниці — кажуть, що «били по нациках»

14 лип 2022, 15:04
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путінська пропагандистка маргарита симоньян «побачила» пункт дислокації «українських націоналістів» у розбомбленому Будинку офіцерів у центрі Вінниці.



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Це перший коментар з російської сторони про ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло вже 20 людей, ще кілька десятків перебувають у лікарнях у важкому стані.

Головред RT Маргарита Симоньян написала:

Запитала у міністерства оборони, куди вдарили у Вінниці. Відповідь: «В Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення нациків». І фото надіслали. Публікую як надіслано".

Зазначимо, що на фото і відео, які раніше публікувалися, видно, що крім Будинку офіцерів практично знищений діагностичний центр, що знаходиться поруч.

На сторінці Вінницької облради в соцмережах написали, що всі люди, які перебувають у діагностичному центрі, загинули, але додали, що ця інформація вимагає уточнення.

До поліції надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти, які перебували в районі ракетного удару."Пояснення" росіян ракетного удару по Вінниці

Джерело: Ракурс


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