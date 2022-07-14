Повітряні сили повідомили деталі ударів по центру Вінниці

https://racurs.ua/ua/n172669-povitryani-syly-povidomyly-detali-udariv-po-centru-vinnyci.html

Ракурс

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що удари по центру Вінниці завдав російський підводний човен, який перебуває у Чорному морі. Він запустив крилаті ракети «Калібр».

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Станом на 13.30 загинуло 20 осіб. Серед них — троє дітей, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Приблизно 90 потерпілих звернулися за допомогою до медзакладів, півсотні з них у важкому стані.

Ракети поцілили у концертну залу — Будинок офіцерів, та поблизу Будинку побуту «Ювілейний».

За даними правоохоронців, від ударів також постраждали розташовані неподалік житлові будинки, частково зруйновано медично-діагностичний центр.

Міноборони рф не згадало удар по Вінниці у своєму щоденному брифінгу.

Прокуратура розпочала розслідування у провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.

Сили Протиповітряної оборони України збили чотири російські крилаті ракети над Вінницькою областю.

Про це вдень у четвер, 14 липня, повідомив глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.