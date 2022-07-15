Зеленский рассмотрит петицию о запрете раздачи повесток в общественных местах

Петиція про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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Документ зареєстрували на сайті президента 29 червня.

Автор петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати в першу чергу охочих та оприлюднити інформацію про хвилі мобілізації.

13 липня Зеленський відповів на петицію з вимогою заборонити в Україні очне навчання до кінця воєнного стану та бойових дій — просить прем'єра опрацювати викладені в ній пропозиції.

Президент доручив опрацювати питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Ця петиція набрала 26 тис. 654 підписи.

Президент нагадав, що заклади освіти можуть самостійно ухвалювати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань. Також Зеленський вказав, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада, а реалізують Кабмін, Міносвіти та інші центральні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

«Ракурс» писав, що наразі закон не регулює, в якому місці можуть вручати повістку. Тому дати її можуть будь-де: на блокпостах, біля крамниці, в парку, на робочому місці, вдома, на заправці чи деінде.