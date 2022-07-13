С улицы — на войну? Могут ли в общественном месте вручить «боевую» повестку

https://racurs.ua/n172648-s-ulicy-na-voynu-mogut-li-v-obschestvennom-meste-vruchit-boevuu-povestku.html

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Закон не регулює, в якому місці можуть вручати повістку. Тому дати її можуть будь-де: на блокпостах, біля крамниці, в парку, на робочому місці, вдома, на заправці чи деінде.

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В Україні повістки, які роздають під час мобілізаційної кампанії громадянам на вулиці, не є «бойовими», розповіла юрист Вікторія Тютюнникова для видання «Слово і діло».

Налічується чотири види повісток для виклику у військкомат:

для уточнення відомостей щодо громадянина;

для виклику на проходження військово-лікарняної комісії;

для призову на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

За словами юриста, у громадських місцях роздають тільки перший чи другий тип документа. З такою повісткою потрібно з’явитись у військкомат та надати необхідну інформацію про себе чи пройти медичний огляд.

Вона пояснює, що у військкоматі уточнюють інформацію, оскільки у громадянина могло народитись троє і більше дітей, а це є підставою для відтермінування. Також стан здоров’я міг погіршитися, і людина стала непридатною до військової служби.

Тому представники військкоматів вдаються до таких дій, щоб з’ясувати, хто ще може воювати, — зауважує Тютюнникова.

У разі отримання повістки-призову людину теж не відправляють одразу на фронт, адже пріоритет надають людям навченим і з бойовим досвідом. Такі військовозобов’язані спочатку проходять щонайменше навчальні збори, де опановують війську спеціальність, додала юрист.

Повістки уповноважені вручати:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (тепер так називають військкомати);

представники органів місцевого самоврядування;

керівники навчальних закладів;

роботодавці.

Чи мають повноваження вручати повістки працівники поліції?

Як пише dou.ua, у постанові Кабміну серед уповноважених видавати повістку поліцейських немає. Юристи також зазначають, що правоохоронці не мають права вручати повістку, але можуть бути присутніми при цьому. Якщо водія, приміром, зупинила патрульна поліція, у неї немає повноважень давати повістку — вручений таким чином документ можна оскаржити в суді.

Алгоритм дій під час отримання повістки

Попри те, що багато пов’язаних із повістками моментів неврегульовано — наприклад, місце та спосіб їх отримання, — загальний порядок дій такий:

Перед тим як вручити повістку, уповноважений має встановити особу на підставі документів (при цьому не всі особи мають право вимагати у вас документи, — якщо коротко, може Нацполіція та люди, визначені комендантом, зокрема працівники військкомату).

На час воєнного стану громадяни зобов’язані мати при собі український паспорт. Його потрібно пред’явити представникам військкомату на вимогу, щоб підтвердити особу отримувача повістки. Якщо при собі документів не буде, людину ймовірно відвезуть до поліційного відділку.

Після отримання повістки варто уважно її перечитати. Перевірити, чи вона оформлена належно.

Що має бути вказано у повістці

ПІБ отримувача, адреса проживання, реквізити розпорядження територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

адреса ТЦК та СП, куди потрібно прибути;

вид повістки;

перелік документів, які потрібно із собою мати;

ПІБ, підпис, печатка керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого і продовжена принаймні до 23 серпня. Будь-який громадянин України, незалежно від того, до якої черги мобілізації він належить, може отримати повістку.