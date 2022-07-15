Какая была бы реакция на удар по Питерскому университету - Ким прокомментировал новую атаку на Николаев

Під час обстрілу Миколаєва уранці 15 липня 10 російських ракет зруйнували Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського.

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Цю інформацію підтвердив голова ОВА Віталій Кім.

Сьогодні ракетами вдарили по двох університетах — по педагогічному інституту та НКІ, який я закінчував у 2003 році і зараз там вчусь на PHD-master. Вчився.

Всього було два університети по кораблебудуванню на пострадянському просторі. Це наш — миколаївський і санкт-петербурзький.

Мені цікаво, вони заблокували нам порти, море. Зараз знищують порти, знищують кораблебудівний університет — єдиний, який є в принципі. Як би відреагували вони, якби по пітерському університету прилетіло зараз 5 ракет? — сказав Кім у відеозверненні.