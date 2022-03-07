Нардепа-любимца Лукашенко задержали на границе с Польшей

https://racurs.ua/n168100-nardepa-lubimca-lukashenko-zaderjali-na-granice-s-polshey-smi.html

Ракурс

При спробі перетину кордону з Польщею Служб безпеки України затримала українського депутата Євгена Шевченка і доставила до Києва.

Про це з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомили видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».

Шевченко — той самий народний депутат, який постійно їздив на поклони до Лукашенка та ставав частим героєм пропагандистських сюжетів на білоруському пропагандистському телебаченні. У травні 2021 року його виключили із партії «Слуга народу».

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардеп Євген Шевченко виступив на музичному фестивалі «Слов'янський базар» у Білорусі. Він заспівав пісню «Чотири пори року» й подякував «своєму другу Олександру Лукашенку».

За даними джерел видань, Шевченка доставили до Києва. Нагадаємо, що українським чоловікам у віці від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни.