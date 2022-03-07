Защищать страну пошел бывший военный прокурор Матиос

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Ракурс

Все більше відомих українців йде на війну з російським агресором. Сьогодні контракт із Територіальною обороною підписав й колишній військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Для тих, хто мене вітає з призначенням на високу посаду в Міноборони — я піхотинець ТРО ЗСУ у званні генерал-полковника. Честь маю! ПЕРЕМОЖЕМО, — написав Матіос на своїй сторінці у Фейсбук.

Матіос — український правник, головний військовий прокурор України з 27 серпня 2014 року до 2 вересня 2019 року. він — генерал-полковник юстиції запасу і кандидат юридичних наук.

З 24 лютого у кожному місті згрупували Сили територіальної оборони, до яких щодня долучається все більше відомих українців. Деякі звернулися до військкомату та вже перебувають у складі Збройних сил України.

Відомі українці, які пішли на фронт

Лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк є почесним громадянином міста Вінниця, саме тому він приєднався до територіальної оборони Вінницької області. Співак з 2014 року допомагав воїнам АТО і зараз також вирішив обороняти Україну від російських окупантів.

Лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк 24-го лютого записався до Сил тероборони. Він закликав фанатів також приєднуватися і захищати Україну. Патрулюючи вулиці біля Михайлівського собору, Хливнюк заспівав козацьку пісню «Ой у лузі червона калина».

Екс-фронтмен гурту «Тартак» Олександр Положинський пішов до військкомату і вступив до лав Збройних cил України. Він мав підписати контракт набагато раніше, але захворів, тому цей крок відкладався. Тепер музикант перебуває у резерві ЗСУ.

Усі музиканти з українського рок-гурту «Антитіла» пішли боронити Київ у лавах тероборони. Серед них — фронтмен Тарас Тополя, в якого є троє неповнолітніх дітей. Просто на вулицях столиці виконавці презентували свій новий альбом, який вони готували кілька років. «Антитіла» заявили: «Все буде Україна!»

Ще з 24 лютого письменники брати Капранови борються з окупантами зі зброєю в руках у Києві разом із полком «Азов». Близнюки Дмитро та Віталій заявили, що Київ вистоїть і жодних компромісів із Росією не буде.

Кримськотатарський режисер Ахтем Сеїтаблаєв пішов обороняти Україну у лавах тероборони.

Український режисер Олег Сенцов, який провів у політичному ув’язненні в Росії понад 5 років, також приєднався до Сил тероборони.

Музикант Олег Михайлюта, відомий під псевдонімом Фагот, також боронить Київ у лавах тероборони. Лідер гурту «ТНМК» отримав зброю і патрулює вулиці.

Репер Олександр Ярмак, який був активістом під час Революції гідності, також пішов у Сили тероборони. Він захищає Київ.

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Дворазовий олімпійський чемпіон із боксу Василь Ломаченко вступив до батальйону територіальної оборони міста Білгород-Дністровський на Одещині. Український боксер із Криму Олександр Усик зрозумів, що звернення до «братів» не діють, тому перейшов від слів до справи. Спортсмен узяв до рук зброю й записався у територіальну оборону.

Володимир Кличко разом із братом мером Києва Віталієм Кличком записався до бригади територіальної оборони ще 2 лютого — до повномасштабного вторгнення Росії.