Танковую роту под Мариуполем и колонну бензовозов у Прилук уничтожили ВСУ

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Війна з російськими терористами триває. Сьогодні Збройні сили України розбили колону бензовозів фашистської армії РФ під Прилуками. Також в боях на маріупольському напрямку морські піхотинці та військовослужбовці полку «Азов» знищили танкову роту країни-окупанта.

На маріупольському напрямку вдалося ліквідувати танкову роту російської армії, шість бойових броньованих машин та близько 40 загарбників.

Окрім цього, героїчні воїни Об'єднаних сил отримали документацію кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.

Також бійці ЗСУ розбили колону російських бензовозів під Прилуками на Чернігівщині. Збройним силам України вдалося зупинити тилову колону ворога, яка перевозить пальне, боєкомплекти та їжу.

Наступати на Київ без пального буде трохи проблематично, — зазначив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.



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Нагадаємо, Міноборони РФ радить цивільним цілитися саме в тилову колону. Вона не броньована, тож зупинити її можна всіма доступними способами: мисливською зброєю, «коктейлями Молотова» або ж за допомогою перешкод на дорогах.