РФ ввела на территорию Украины почти 100% сил - Пентагон

https://racurs.ua/n168097-rf-vvela-na-territoriu-ukrainy-pochti-100-sil-pentagon.html

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Війна фашистської Росії проти України триває. Водночас у Пентагоні розповіли CNN, що Росія ввела на територію України майже 100% своєї бойової потужності, яку вона стягнула до кордонів нашої країни.

Водночас Москва вже випустила понад 625 ракет по Україні.

У Міністерстві оборони США вважають, що наразі небо над Україною не «належить» жодній зі сторін, оскільки українська авіація досі має переважну більшість своїх літаків, також активно працює система ППО.

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За словами джерела CNN, Вашингтон оцінює, що президент України Володимир Зеленський має в наявності «переважну більшість своїх літаків», а також озброєння «земля-повітря» для захисту українського повітряного простору.

Раніше у Пентагоні повідомили, що США та інші держави-члени НАТО вже відправили Україні 17 тис. протитанкових ракет та 2 тис. зенітних ракет Stinger.