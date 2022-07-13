Европе следует ожидать суровую зиму с инфляцией из-за войны - вице-премьер Румынии

https://racurs.ua/n172640-evrope-sleduet-ojidat-surovuu-zimu-s-inflyaciey-iz-za-voyny-vice-premer-rumynii.html

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У Румунії припустили, що для Європи зима буде найсуворішою за 60 років. Віце-прем'єр Келемен Хунор заявив, що майбутня зима буде важкою, зокрема через різке зростання цін на газ.

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Ми прийняли закон, який встановлює ціни до квітня 2023 року, щоб пережити зиму, яка, за нашими оцінками, буде суворою. Оскільки газ дорожчає всюди в Європі, це буде важка зима, може бути, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для всієї Європи, — сказав Хунор в ефірі B1 TV

Водночас він підтримав запровадження санкцій проти росії, оскільки інших важелів впливу на неї немає. Через це Європі доведеться за них заплатити велику ціну.

За словами віце-прем'єра Румунії, країна може забезпечити близько 80% своїх потреб на ринку природного газу, але має докупити близько 2 млрд куб. м газу.

Переконаний, що у нас буде газ, буде електрика, і шляхом компенсації ми зможемо пережити зиму. Було б дуже і дуже неправильно говорити, що нас чекає світла зима. Ні, на нас чекає сувора зима, з інфляцією через війну, — сказав Хунор.

Раніше російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що скорочує постачання природного газу по газогону «Північний потік-1» на 40%. Українська ГТС готова збільшити транзит природного газу через Україну на тлі зменшення обсягів його транспортування через «Північний Потік-1».

З 11 липня постачання через «Північний потік» зупинено на десять днів до 21 липня.

Оператор Nord Stream AG проводить планову профілактику. У ЄС побоюються, що Росія може продовжити планове технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу до Європи, зруйнувавши плани щодо заповнення сховищ на зиму та посиливши газову кризу, яка викликала екстрені заходи з боку урядів та болісно високі рахунки для споживачів.