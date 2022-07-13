Европе следует ожидать суровую зиму с инфляцией из-за войны — вице-премьер Румынииhttps://racurs.ua/n172640-evrope-sleduet-ojidat-surovuu-zimu-s-inflyaciey-iz-za-voyny-vice-premer-rumynii.htmlРакурс
У Румунії припустили, що для Європи зима буде найсуворішою за 60 років. Віце-прем'єр Келемен Хунор заявив, що майбутня зима буде важкою, зокрема через різке зростання цін на газ.
Ми прийняли закон, який встановлює ціни до квітня 2023 року, щоб пережити зиму, яка, за нашими оцінками, буде суворою. Оскільки газ дорожчає всюди в Європі, це буде важка зима, може бути, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для всієї Європи, — сказав Хунор в ефірі B1 TV
Водночас він підтримав запровадження санкцій проти росії, оскільки інших важелів впливу на неї немає. Через це Європі доведеться за них заплатити велику ціну.
За словами віце-прем'єра Румунії, країна може забезпечити близько 80% своїх потреб на ринку природного газу, але має докупити близько 2 млрд куб. м газу.
Переконаний, що у нас буде газ, буде електрика, і шляхом компенсації ми зможемо пережити зиму. Було б дуже і дуже неправильно говорити, що нас чекає світла зима. Ні, на нас чекає сувора зима, з інфляцією через війну, — сказав Хунор.
Раніше російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що скорочує постачання природного газу по газогону «Північний потік-1» на 40%. Українська ГТС готова збільшити транзит природного газу через Україну на тлі зменшення обсягів його транспортування через «Північний Потік-1».
З 11 липня постачання через «Північний потік» зупинено на десять днів до 21 липня.
Оператор Nord Stream AG проводить планову профілактику. У ЄС побоюються, що Росія може продовжити планове технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу до Європи, зруйнувавши плани щодо заповнення сховищ на зиму та посиливши газову кризу, яка викликала екстрені заходи з боку урядів та болісно високі рахунки для споживачів.