Германия перестанет покупать российскую нефть

https://racurs.ua/n172629-germaniya-v-etom-godu-polnostu-otkajetsya-ot-rossiyskih-nefti-i-uglya-smi.html

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Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту — 31 грудня, що знаменуватиме серйозну зміну джерел енергопостачання країни.

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Про це під час конференції у Сіднеї заявив заступник міністра фінансів країни Йорг Кукіес, повідомляє агентство Reutres.

За словами чиновника, важливим питанням є заповнення величезної прогалини, котра залишиться, коли Євросоюз відмовиться від 158 млрд кубометрів газу на рік, які постачає росія.

Він зазначив, що рф раніше постачала 40% вугілля і 40% нафти в Німеччину.

Кожен, хто знає історію нафтопроводу «Дружба», який вже був інструментом впливу радянської імперії на Східну Європу, позбутися цієї залежності не є тривіальною справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців, — переконаний Кукіес.

Джерело: Reuters