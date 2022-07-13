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Германия оказывает военную помощь Украине, фото: «Громадське»

Список переданного Украине оружия озвучило правительство Германии

13 июл 2022, 08:27
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Уряд Німеччини оприлюднив перелік переданої Україні військової допомоги.



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Відповідний документ опублікований на офіційному сайті уряду.

У 2022 році Німеччина збільшила свої кошти на зміцнення потенціалу безпеки до 2 млрд євро. Ці додаткові кошти призначені насамперед для України, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру, з якого вартість заходів військової підтримки України може бути відшкодована країнам-членам ЄС, — зазначають у відомстві.

Військова підтримка Україні з боку Німеччини включає:

  • 3 тис. одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;
  • 14,9 тис. протитанкових мін;
  • 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;
  • 2,7 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів Strela;
  • сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект із Нідерландами);
  • 21,8 млн патронів для вогнепальної зброї;
  • 50 протибункерних ракет;
  • 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;
  • 100 тис. ручних гранат;
  • 5,3 тис. зарядів вибухівки;
  • 100 тис. м детонуючого шнура та 100 тис. детонаторів;
  • 350 тис. інших детонаторів;
  • 10,5 тис. снарядів калібру 155 мм;
  • 10 гармат для боротьби з безпілотниками;
  • 14 сенсорів та глушників безпілотників;
  • 100 автоін'єкторів;
  • 28 тис. бойових шоломів;
  • 15 палет військового одягу;
  • 280 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 100 наметів;
  • 12 генераторів;
  • шість палет матеріалів для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 125 біноклів;
  • 1,2 тис. лікарняних ліжок;
  • 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних ламп;
  • захисний одяг, хірургічні маски;
  • 10 тис. спальних мішків;
  • 600 захисних окулярів;
  • одну радіочастотну систему;
  • 3 тис. польових телефонів з 5 тис. кабельними котушками та ременями для перенесення;
  • польовий шпиталь (спільний проект з Естонією);
  • 353 окулярів нічного бачення;
  • чотири електронні пристрої проти безпілотників;
  • 165 польових біноклів;
  • медичні матеріали (зокрема, ранці, компресійні бинти);
  • 38 лазерних далекомірів;
  • дизельне паливо та бензин (поставки тривають);
  • 10 тонн рідини для дизельних двигунів AdBlue;
  • 500 медичних сіток;
  • 402 тис. польових пайків;
  • запасні частини для літаків МіГ-29;
  • 30 захищених автомобілів.

Источник: Ракурс


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