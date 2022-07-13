Список переданного Украине оружия озвучило правительство Германии

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Германия оказывает военную помощь Украине, фото: «Громадське»
Список переданного Украине оружия озвучило правительство Германииhttps://racurs.ua/n172622-spisok-peredannogo-ukraine-orujiya-ozvuchilo-pravitelstvo-germanii.htmlРакурс
Уряд Німеччини оприлюднив перелік переданої Україні військової допомоги.
.
Відповідний документ опублікований на офіційному сайті уряду.
У 2022 році Німеччина збільшила свої кошти на зміцнення потенціалу безпеки до 2 млрд євро. Ці додаткові кошти призначені насамперед для України, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру, з якого вартість заходів військової підтримки України може бути відшкодована країнам-членам ЄС, — зазначають у відомстві.
Військова підтримка Україні з боку Німеччини включає:
- 3 тис. одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;
- 14,9 тис. протитанкових мін;
- 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;
- 2,7 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів Strela;
- сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект із Нідерландами);
- 21,8 млн патронів для вогнепальної зброї;
- 50 протибункерних ракет;
- 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;
- 100 тис. ручних гранат;
- 5,3 тис. зарядів вибухівки;
- 100 тис. м детонуючого шнура та 100 тис. детонаторів;
- 350 тис. інших детонаторів;
- 10,5 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 10 гармат для боротьби з безпілотниками;
- 14 сенсорів та глушників безпілотників;
- 100 автоін'єкторів;
- 28 тис. бойових шоломів;
- 15 палет військового одягу;
- 280 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 100 наметів;
- 12 генераторів;
- шість палет матеріалів для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 125 біноклів;
- 1,2 тис. лікарняних ліжок;
- 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних ламп;
- захисний одяг, хірургічні маски;
- 10 тис. спальних мішків;
- 600 захисних окулярів;
- одну радіочастотну систему;
- 3 тис. польових телефонів з 5 тис. кабельними котушками та ременями для перенесення;
- польовий шпиталь (спільний проект з Естонією);
- 353 окулярів нічного бачення;
- чотири електронні пристрої проти безпілотників;
- 165 польових біноклів;
- медичні матеріали (зокрема, ранці, компресійні бинти);
- 38 лазерних далекомірів;
- дизельне паливо та бензин (поставки тривають);
- 10 тонн рідини для дизельних двигунів AdBlue;
- 500 медичних сіток;
- 402 тис. польових пайків;
- запасні частини для літаків МіГ-29;
- 30 захищених автомобілів.
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Список переданного Украине оружия озвучило правительство Германии
Я могу ничего не говорить, мы будем и дальше играть в эти игры, давать вам 5−10 единиц артиллерии, которые не помогут — Спартц
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Загрузка...