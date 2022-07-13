Перелік переданої Україні зброї озвучив уряд Німеччини

Уряд Німеччини оприлюднив перелік переданої Україні військової допомоги.

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Відповідний документ опублікований на офіційному сайті уряду.

У 2022 році Німеччина збільшила свої кошти на зміцнення потенціалу безпеки до 2 млрд євро. Ці додаткові кошти призначені насамперед для України, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру, з якого вартість заходів військової підтримки України може бути відшкодована країнам-членам ЄС, — зазначають у відомстві.