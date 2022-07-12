У Миколаєві за день виявили 24 вирви від ракети

https://racurs.ua/ua/n172621-24-vyrvy-rashysty-zasypaly-mykolayiv-raketamy-video.html

Ракурс

У Миколаєві за день виявили 24 вирви від ракет. Удари розпочалися о четвертій годині ранку.

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Обстріли велися хаотично, без будь-яких військових цілей. На щастя, минулося без жертв.

Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини, — повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі.

Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від п’ятого до третього поверху.

Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.

Пошкоджень зазнали дві лікарні. В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти.

Постраждав від обстрілів і громадський транспорт Миколаєва: п’ять тролейбусів не підлягають відновленню.

Поцілили ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт.

Загалом поранення різного ступеня дістали 12 осіб.