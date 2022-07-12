24 вирви — рашисти засипали Миколаїв ракетами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172621-24-vyrvy-rashysty-zasypaly-mykolayiv-raketamy-video.htmlРакурс
У Миколаєві за день виявили 24 вирви від ракет. Удари розпочалися о четвертій годині ранку.
Обстріли велися хаотично, без будь-яких військових цілей. На щастя, минулося без жертв.
Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини, — повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі.
Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від п’ятого до третього поверху.
Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.
Пошкоджень зазнали дві лікарні. В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти.
Постраждав від обстрілів і громадський транспорт Миколаєва: п’ять тролейбусів не підлягають відновленню.
Поцілили ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт.
Загалом поранення різного ступеня дістали 12 осіб.