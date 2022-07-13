Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС

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россия продолжает размещать ракеты в Черном море, фото: ВМС Украины
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росія продовжує розміщувати на бойовому чергуванні кораблі з ракетами «Калібр».
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Про це повідомляє прес-служба ВМС України.
Зазначається, що станом на сьогодні, 13 липня:
- на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує чотири носії опреативно-тактичних ракет «Калібр» із загальним залпом в 24 ракети;
- в акваторії Середземного моря до 5-ти носіїв опреативно-тактичних ракет «Калібр» і до двох ракетних крейсерів;
- окупант продовжує здійснювати контроль морських комунікацій шістьмома кораблями та катерами в Азовському морі.
За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 25 суден, з них дев’ять суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 20 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS), — зазначають у ВМС.
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