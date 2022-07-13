Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
россия продолжает размещать ракеты в Черном море, фото: ВМС Украины

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС

13 июл 2022, 11:55
999

росія продовжує розміщувати на бойовому чергуванні кораблі з ракетами «Калібр».



.

Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

Зазначається, що станом на сьогодні, 13 липня:

  • на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує чотири носії опреативно-тактичних ракет «Калібр» із загальним залпом в 24 ракети;
  • в акваторії Середземного моря до 5-ти носіїв опреативно-тактичних ракет «Калібр» і до двох ракетних крейсерів;
  • окупант продовжує здійснювати контроль морських комунікацій шістьмома кораблями та катерами в Азовському морі.

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 25 суден, з них дев’ять суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 20 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS), — зазначають у ВМС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров