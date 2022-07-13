349 детей стали жертвами российского нападения на Украину

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Около 350 детей стали жертвами российской агрессии
349 детей стали жертвами российского нападения на Украинуhttps://racurs.ua/n172627-349-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu.htmlРакурс
В Україні 349 дітей загинули та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості за час масштабного російського вторгнення.
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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 352;
- Харківській області — 190;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- під час проведення аварійно-рятувальних робіт в місті Часів Яр Донецької області виявлено тіло 9-річного хлопчика, який загинув внаслідок здійснених росіянами 9 липня обстрілів;
- 12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двох хлопчиків віком два та 17 років. Дворічна дитина перебуває в тяжкому стані.
Через здійснені росіянами бомбардування та обстріли пошкоджені 2 тис. 126 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.
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