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Около 350 детей стали жертвами российской агрессии

349 детей стали жертвами российского нападения на Украину

13 июл 2022, 11:22
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В Україні 349 дітей загинули та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості за час масштабного російського вторгнення.



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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 352;
  • Харківській області — 190;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • під час проведення аварійно-рятувальних робіт в місті Часів Яр Донецької області виявлено тіло 9-річного хлопчика, який загинув внаслідок здійснених росіянами 9 липня обстрілів;
  • 12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двох хлопчиків віком два та 17 років. Дворічна дитина перебуває в тяжкому стані.

Через здійснені росіянами бомбардування та обстріли пошкоджені 2 тис. 126 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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