349 детей стали жертвами российского нападения на Украину

Около 350 детей стали жертвами российской агрессии

https://racurs.ua/n172627-349-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu.html

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В Україні 349 дітей загинули та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості за час масштабного російського вторгнення.

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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 352;

Харківській області — 190;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 52;

Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

під час проведення аварійно-рятувальних робіт в місті Часів Яр Донецької області виявлено тіло 9-річного хлопчика, який загинув внаслідок здійснених росіянами 9 липня обстрілів;

12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двох хлопчиків віком два та 17 років. Дворічна дитина перебуває в тяжкому стані.

Через здійснені росіянами бомбардування та обстріли пошкоджені 2 тис. 126 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.