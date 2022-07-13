Украинская диаспора в Канаде пытается остановить передачу турбин для российского газопровода, фото: «АрмияInform»

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У Канаді організація української діаспори Світовий Конгрес українців (СКУ) подала судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для російського газогону «Північний потік», попри запроваджені проти рф санкції.

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Про це повідомляє видання National Post.

Зазначається, що в позову СКУ вимагає скасування дозволу на експорт турбіни та запобігання будь-яким іншим роботам з технічного обслуговування російських турбін у Канаді в майбутньому.

Рішення Канади порушити санкції та відправити турбіну Siemens назад до Росії є серйозною помилкою з жахливими наслідками, — наголошує лідер організації Пол Грод. — Ми не можемо надати терористичній державі інструменти, необхідні для фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей.

Турбіна є частиною компресорної установки для трубопроводу і перебувала на об'єкті Siemens Energy у Монреалі для обслуговування, коли почалося масштабне російське вторгнення в Україну. Санкції Канади не дозволили компанії повернути її до росії. Власники Nord Stream стверджують, що без турбіни газогін не зможе працювати на повну потужність.

Нещодавно уряд Канади заявив, що видасть «обмежений за часом дозвіл», щоб дозволити відправку турбіни до росії, попри на санкції.

Грод наголошує, що є кращі способи вирішити цю проблему, ніж просто піддатися вимогам росії.

Люди та бізнес, які вірять у свободу, демократію та права людини, можуть і повинні об'єднатися, щоб знайти вирішення енергетичної кризи, яку створила Росія, — наголошує він. — Ми об'єдналися, щоб знайти вакцини, щоб захистити себе від COVID. Ми можемо знайти способи захиститися від кремля.

Джерело: National Post