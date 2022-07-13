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Россияне вечером 9 июля нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Часов Яр, фото: ГСЧС

Ракетный удар по Часовом Яру — возросло число погибших

13 июл 2022, 10:20
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Зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого ввечері 9 липня по місту Часів Яр Донецької області.



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Вночі з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіло ще однієї загиблої особи. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Таким чином, станом на 8.00 сьогоднішнього дня:

  • з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 46 загиблих, серед них одна дитина (хлопчик віком близько дев’яти років);
  • врятували з-під завалів дев’ять осіб;
  • проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки. До робіт, зокрема, залучені 56 співробітників ДСНС та вісім одиниць техніки рятувальників, а також два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер, надані місцевою владою.

Росіяни ввечері 9 липня завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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