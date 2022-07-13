Подбитая российская техника, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n172624-100-okkupantov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 37 тис. 570 особового складу.

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За добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 649 танків;

3 тис. 832 бойові броньовані машини;

839 одиниць артилерійських систем;

247 одиниць РСЗВ;

109 одиниць засобів ППО;

217 літаків;

188 гелікоптерів;

678 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 704 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

67 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.