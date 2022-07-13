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Подбитая российская техника, фото: «Украинская правда»

100 оккупантов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

13 июл 2022, 09:38
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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 37 тис. 570 особового складу.



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За добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 649 танків;
  • 3 тис. 832 бойові броньовані машини;
  • 839 одиниць артилерійських систем;
  • 247 одиниць РСЗВ;
  • 109 одиниць засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 678 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 704 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 67 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Источник: Ракурс


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