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Подбитая российская техника, фото: «Украинская правда»
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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 37 тис. 570 особового складу.
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За добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 649 танків;
- 3 тис. 832 бойові броньовані машини;
- 839 одиниць артилерійських систем;
- 247 одиниць РСЗВ;
- 109 одиниць засобів ППО;
- 217 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 678 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 704 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 67 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
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