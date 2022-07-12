В оккупированной Кадиевке сгорели российские БТР, расположенные возле школы

https://racurs.ua/n172618-v-okkupirovannoy-kadievke-sgoreli-rossiyskie-btr-raspolojennye-vozle-shkoly-video.html

Ракурс

В тимчасово окупованій рашистами Кадіївці згоріла бронетехніка, яку росіяни розмістили біля школи.

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Росіяни розмістили свою базу та бойову техніку на території міської спеціалізованої школи № 10. Місто, яке раніше називалося Стаханов, з 2014 року перебуває під окупацією російських окупаційних сил.

Біля школи на вулиці 70-річчя жовтня знищено три БТР ворога — так Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що українські військові вдарили по штабу російських військових у тимчасово окупованій Кадіївці.

Гастролі продовжуються. Щоправда є приємна новина. Музичний гурт поповнився новою солісткою. Прямо зараз оновлений музичний джаз-бенд #Дядичко_Ленд_Ліз, Бавовна і нова солістка Селітра дають концерт оркам в Кадіївці, в приміщенні штабу орків, а також на стоянці техніки навколо нього. Як завжди, вечірка супроводжується фаєр шоу, — йдеться у повідомлені.

Кадіївка знаходиться біля залізничної станції Стаханов.

Це не перші удари українських військових по місцях розташування окупаційних військ у Кадіївці. 5 липня тут горів склад із боєкомплектом зс рф, який був одним з основних джерел постачання снарядів у напрямку Попасна — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут.