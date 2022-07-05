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В Кадиевке горит и детонирует склад с российским оружием
В Кадиевке горит и детонирует склад с российским оружием (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n172376-v-kadievke-gorit-i-detoniruet-sklad-s-rossiyskim-orujiem-foto-video.htmlРакурс
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в окупованій Кадіївці (Стаханові) на Луганщині.
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У місцевих пабліках пишуть, що, найімовірніше, горить склад боєприпасів ворога.
Кадіївка — місто в «глибокому тилу», в Алчевському районі Луганської області, яке з 2014 року перебуває під окупацією рф.
Місцеві повідомляють, що уражено військовий склад, який детонує вже понад чотири години. У Кадіївці могли знищити склад зі зброєю, який був одним з основних з постачання снарядів у напрямку Попасна — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут.
В ЗСУ на момент виходу новини поки не підтверджували удар по Кадіївці.
Це не перша подібна пожежа у прифронтовому місті, що контролюється російськими терористами. 28 червня та 1 липня там також горіли і вибухали склади.
А 10 червня в російських пабліках з’явилась інформація, що на базі найманців в Кадіївці, наші військові вчора знищили близько 30 вагнерівців. Голова Луганської ОВА підтвердив знищення вагнерівців і додав, що вижив лише один російський військовий.
4 липня жителі Привокзального району тимчасово окупованого Донецька публікували у мережі відео масштабної пожежі. Попередньо — горіла залізнична інфраструктура.