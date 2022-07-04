Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Донецке горят железнодорожные объекты

В Донецке горят железнодорожные объекты (ВИДЕО)

4 июл 2022, 20:26
999

Жителі Привокзального району тимчасово окупованого Донецьку публікують у другій половині 4 липня у мережі відео масштабної пожежі. Попередньо — горить залізнична інфраструктура.



.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про масований обстріл міста та публікують відео наслідків. За їхніми даними, пожежі виникли в районі залізничного вокзалу і залізничного ринку.

Пропагандистські російські ЗМІ пишуть про пожежу на заводі «ДонПластАвтомат», яка виникла начебто внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram писав, що загоряння сталися через порушення правил протипожежної безпеки, проте не уточнив джерело цих даних.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров