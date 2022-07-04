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У Донецьку горять залізничні об’єкти
У Донецьку горять залізничні об'єкти (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172369-u-donecku-goryat-zaliznychni-obiekty-video.htmlРакурс
Жителі Привокзального району тимчасово окупованого Донецьку публікують у другій половині 4 липня у мережі відео масштабної пожежі. Попередньо — горить залізнична інфраструктура.
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Місцеві Telegram-канали повідомляють про масований обстріл міста та публікують відео наслідків. За їхніми даними, пожежі виникли в районі залізничного вокзалу і залізничного ринку.
Пропагандистські російські ЗМІ пишуть про пожежу на заводі «ДонПластАвтомат», яка виникла начебто внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram писав, що загоряння сталися через порушення правил протипожежної безпеки, проте не уточнив джерело цих даних.