Штрафбат ЧВК "Вагнера" - заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию

https://racurs.ua/n172368-shtrafbat-chvk-vagnera-zakluchennym-v-rossii-predlagaut-voevat-v-ukraine-v-obmen-na-amnistiu.html

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Приватна військова компанія «Вагнера» пропонує російським в’язням воювати в Україні в обмін на амністію.

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Такими є результати розслідування російського проекту «Важливі історії». За півроку участі у військових діях в Україні обіцяють 200 тис. рублів та звільнення від відбування покарання. Про це виданню розповіли родичі в петербурзьких ВЧ-6 «Обухове» та ВЧ-7 «Яблунівка».

Вони говорили, що там нацистів дуже складно виявляти, і вони дуже добре підготовлені. Ви йтимете в авангарді, допомагатимете виявляти нацистів, тому повернуться далеко не всі. Спочатку говорили, що повернуться десь 20%. Тим, хто виживе, обіцяють винагороду у 200 тис. рублів та амністію. А якщо хтось загине — обіцяють виплатити сім’ї 5 млн рублів. Це все лише на словах, на папері ніде зафіксовано не буде, — передає слова ув’язненого родич.

За його інформацією, на таку місію хотіли записатися 200 осіб, з них відібрали 40 і перевірили на поліграфі.

Такий набір ведеться у петербурзьких колоніях: у Нижньому Новгороді один з ув’язнених сам зв’язався з ПВК «Вагнера». На це йому відповіли, що упродовж місяця співробітники ПВК приїдуть до його виправної установи.

Родич одного з людей, який збирався поїхати на війну після зробленої пропозиції, розповідає про мотиви тих, хто відбуває покарання: