Украинские войска заставили россиян отойти от Углегорской ТЭС, отразили штурм Сосновки и Белогоровки

https://racurs.ua/n172367-ukrainskie-voyska-zastavili-rossiyan-otoyti-ot-uglegorskoy-tes-otrazili-shturm-sosnovki.html

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Велика війна з російськими загарбниками в Україні триває вже 131 добу.

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На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 липня.

Українські підрозділи жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад. На напрямку триває знищення артилерії противника.

На Сіверському напрямку війська росії обстріляли райони пунктів Василівське, Білопілля та Атинське (Сумська область).

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та обстрілює населені пункти. Ворог атакує в напрямку пункту Мазанівка, має частковий успіх.

На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки. Штурм Білогорівки ЗСУ відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини. Українські війська змусили росіян відійти від Вуглегірської ТЕС та околиць Берестового.

В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів стоять три носії. Їх сумарний залп до 20 крилатих ракет «Калібр».