Ляпис перепел свою легендарную песню «Воины света» на украинском

Відома ще з Майдану «Воины света» тепер звучить українською. Прем'єра такого варіанту знаменитої пісні відбулася 12 липня.

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Текст переклав Сергій Жадан, а Ляпіси переспівали легендарну ще з Майдану пісню. Перекладена пісня має назву «Воїни світла».

Зйомки кліпу відбувалися в Таллінні, а Міхалок знімався в ролику разом зі своєю сім'єю. НВ пише, що співак так само присвятив нову версію своєї легендарної пісні «усім воїнам світла й воїнам добра «.

Ми вирішили потішити наших друзів, наших братів та сестер піснею, яку ви вже дуже добре знаєте ще із самого 2014 року. Але ми хочемо презентувати вам її улюбленою нами і, я впевнений, багатьма з вас мовою, а також у новій акустичній версії. Це пісня про свободу та любов, про боротьбу та віру, і про перемогу добра над злом, — анонсував нову версію знаменитої пісні музикант.