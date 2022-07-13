Рашисты начали активно применять ДРГ в Луганской области, фото: «Госновости»

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Ракурс

Рашистам довелося посилити диверсійно-розвідувальні дії на тлі нестачі боєприпасів, котра виникла через знищення значної кількості їхніх військових складів останнім часом.

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Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ворожі ДРГ знешкоджуємо майже щодня, — зазначає Гайдай.

Чиновник наголошує, що російська армія не припиняє обстрілів, проте, скоріше за все, береже наявні запаси снарядів.

Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні, — наголошує Гайдай.

Гайдар зазначає, що рашисти тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

Звісно, до тих населених пунктів Луганщини, які ми ще тримаємо, звідти далеко. Але це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати, — наголошує він.

Крім того, ворог не припиняє авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.