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Росіяни ввечері 9 липня завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр, фото: ДСНС
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Зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого ввечері 9 липня по місту Часів Яр Донецької області.
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Вночі з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіло ще однієї загиблої особи. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Таким чином, станом на 8.00 сьогоднішнього дня:
- з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 46 загиблих, серед них одна дитина (хлопчик віком близько дев’яти років);
- врятували з-під завалів дев’ять осіб;
- проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.
Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки. До робіт, зокрема, залучені 56 співробітників ДСНС та вісім одиниць техніки рятувальників, а також два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер, надані місцевою владою.
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