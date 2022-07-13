Власти сообщили последствия попадания по Запорожью

https://racurs.ua/n172639-vlasti-soobschili-posledstviya-popadaniya-po-zaporoju-foto.html

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Росіяни влучили по Запоріжжю. Війська рф опівдні 13 липня обстріляли обласний центр ракетами. Зафіксували два «прильоти» по місту.

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Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, російська ракета поцілила в одне з підприємств. Попередньо, цей обстріл поранив сімох людей.

Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя, — додав Тимошенко.

Попередньо, поцілили в одне з підприємств Дніпровського району міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що кількість поранених ще уточнюється. На підприємстві — масштабні руйнування. Під завалами можуть перебувати люди.