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Власти сообщили последствия попадания по Запорожью

Власти сообщили последствия попадания по Запорожью (ФОТО)

13 июл 2022, 17:26
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Росіяни влучили по Запоріжжю. Війська рф опівдні 13 липня обстріляли обласний центр ракетами. Зафіксували два «прильоти» по місту.



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Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, російська ракета поцілила в одне з підприємств. Попередньо, цей обстріл поранив сімох людей.

Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя, — додав Тимошенко.

Попередньо, поцілили в одне з підприємств Дніпровського району міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Зруйнований цех заводу у Запоріжжі, фото - ОДА

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що кількість поранених ще уточнюється. На підприємстві — масштабні руйнування. Під завалами можуть перебувати люди.

Источник: Ракурс


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