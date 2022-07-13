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Власти сообщили последствия попадания по Запорожью
Власти сообщили последствия попадания по Запорожью (ФОТО)https://racurs.ua/n172639-vlasti-soobschili-posledstviya-popadaniya-po-zaporoju-foto.htmlРакурс
Росіяни влучили по Запоріжжю. Війська рф опівдні 13 липня обстріляли обласний центр ракетами. Зафіксували два «прильоти» по місту.
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Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Як зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, російська ракета поцілила в одне з підприємств. Попередньо, цей обстріл поранив сімох людей.
Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя, — додав Тимошенко.
Попередньо, поцілили в одне з підприємств Дніпровського району міста, внаслідок чого виникла пожежа.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що кількість поранених ще уточнюється. На підприємстві — масштабні руйнування. Під завалами можуть перебувати люди.