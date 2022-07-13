Россияне ударили по Запорожью — ракеты попали в одно из предприятий

Россияне ударили по Запорожью — ракеты попали в одно из предприятийhttps://racurs.ua/n172634-rossiyane-udarili-po-zaporoju-rakety-popali-v-odno-iz-predpriyatiy.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 13 липня завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Зафіксовано два «прильоти». Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.
Зазначається, що ракети влучили в одне з підприємств міста.
Офіційна інформація згодом буде уточнена, — наголошують в ОВА. — Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
Крім того, в останні дні з’являються повідомлення, що рашисти на Запоріжжі знищують поля з врожаєм.
Так, вчора, 12 липня, в ході ракетного обстрілу декілька касетних снарядів розірвалися на полях Гуляйпільської тергромади. В результаті вигоріло понад 600 гектарів зернових культур різних сортів, серед них — пшениця, рапс, ячмінь, ріпак.
Також стало відомо, що минулого тижня в селі Мала Токмачка Пологівського району рашисти поцілили по полях з пшеницею фосфорними та ракетними боєприпасами. Внаслідок ворожого вогню знищено понад 800 гектарів врожаю.