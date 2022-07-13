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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, фото: «Слово і Діло»

Росіяни вдарили по Запоріжжю — ракети влучили в одне з підприємств

13 лип 2022, 15:25
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Російські війська сьогодні, 13 липня завдали ракетного удару по Запоріжжю.



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Зафіксовано два «прильоти». Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

Зазначається, що ракети влучили в одне з підприємств міста.

Офіційна інформація згодом буде уточнена, — наголошують в ОВА. — Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

Крім того, в останні дні з’являються повідомлення, що рашисти на Запоріжжі знищують поля з врожаєм.

Так, вчора, 12 липня, в ході ракетного обстрілу декілька касетних снарядів розірвалися на полях Гуляйпільської тергромади. В результаті вигоріло понад 600 гектарів зернових культур різних сортів, серед них — пшениця, рапс, ячмінь, ріпак.

Також стало відомо, що минулого тижня в селі Мала Токмачка Пологівського району рашисти поцілили по полях з пшеницею фосфорними та ракетними боєприпасами. Внаслідок ворожого вогню знищено понад 800 гектарів врожаю.

Джерело: Ракурс


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