Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським силам ЗСУ.

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Відповідна монета вводиться в обіг із завтрашнього дня, 14 липня. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України, — вказано в описі монети.