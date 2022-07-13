Ніхто не хоче наступати — рашисти вже місяць не можуть виконати наказ (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n172632-nihto-ne-hoche-nastupaty-rashysty-vje-misyac-ne-mojut-vykonaty-nakaz-audio.htmlРакурс
На Харківщині українські захисники так затисли рашистів, що ті вже місяць не можуть виконати наказ свого командування про наступ.
Про це свідчить нове аудіоперехоплення СБУ, опубліковане сьогодні, 13 липня, на сайті спецслужби.
Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться, — скаржиться окупант у телефонній розмові зі своїм другом, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.
У розмові ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи захисників України, а також добре обладнані опорні пункти української армії, з яких оперативно знищується ворожа бронетехніка та піхота.
Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али — всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю… — бідкається рашист.