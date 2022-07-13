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Ракурс
Загарбники на Харківщині вже місяць не можуть виконати наказ командування про наступ, фото: «Новини Черкас»

Ніхто не хоче наступати — рашисти вже місяць не можуть виконати наказ (АУДІО)

13 лип 2022, 14:35
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На Харківщині українські захисники так затисли рашистів, що ті вже місяць не можуть виконати наказ свого командування про наступ.



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Про це свідчить нове аудіоперехоплення СБУ, опубліковане сьогодні, 13 липня, на сайті спецслужби.

Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться, — скаржиться окупант у телефонній розмові зі своїм другом, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

У розмові ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи захисників України, а також добре обладнані опорні пункти української армії, з яких оперативно знищується ворожа бронетехніка та піхота.

Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али — всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю… — бідкається рашист.

Джерело: Ракурс


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