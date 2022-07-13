Захватчики в Харьковской области уже месяц не могут выполнить приказ командования о наступлении, фото: «Новости Черкасс»

https://racurs.ua/n172632-nikto-ne-hochet-nastupat-rashisty-uje-mesyac-ne-mogut-vypolnit-prikaz-audio.html

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На Харківщині українські захисники так затисли рашистів, що ті вже місяць не можуть виконати наказ свого командування про наступ.

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Про це свідчить нове аудіоперехоплення СБУ, опубліковане сьогодні, 13 липня, на сайті спецслужби.

Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться, — скаржиться окупант у телефонній розмові зі своїм другом, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

У розмові ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи захисників України, а також добре обладнані опорні пункти української армії, з яких оперативно знищується ворожа бронетехніка та піхота.