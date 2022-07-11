Оккупанты рассказали о мародерстве и анархии на Херсонщине. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n172566-maroderstvo-i-anarhiya-chto-okkupanty-tvoryat-na-hersonschine-audio.html

Ракурс

Російські окупанти в Херсонській області займаються не лише мародерством, на тимчасово захопленій території процвітає анархія та беззаконня.

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Загарбники навіть не можуть поділити між собою крадене. Так, військовослужбовці збройних сил росії та співробітники федеральної служби безпеки рф конкурують між собою навіть за крадений автомобіль. Тому що він призначений для нового «голови поліції» в одному з населених пунктів регіону. Про це йдеться в телефонній розмові окупантів, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! «Это мы спиз*или её!» И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь? — жаліється один із окупантів.

У відповідь його командир радить підопічному змиритися з ситуацією, бо «сейчас такая анархия и будет».

Нагадаємо, СБУ перехопила телефонну розмову російських солдатів, яка свідчить, що у окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви й бажання лікуватися.