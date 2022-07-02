Российские оккупанты хвастаются добиванием пленных, фото:

https://racurs.ua/n172294-okkupanty-voploschaut-svoi-bolnye-fantazii-ubivaya-plennyh-audio.html

Ракурс

Рашисти в Україні втілюють свої хворі фантазії, а війну називають «вечериночкой».

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Про це свідчить нове перехоплення розмов окупантів, яке опублікував прес-центр СБУ.

На відповідному аудіозаписі рашист, який перебуває на півдні України, розповідає, як у перші дні війни брав участь у добиванні полонених.

Ну це, я такий думаю, бути — спробувати горло перерізати? — розповідає окупант. — Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?

Дружина, реагуючи на таке зізнання чоловіка, дивується його кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.

Рашист, зі свого боку, просить жінку нікому про це не розповідати.