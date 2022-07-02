На Запорожье рашисты устроили стрельбу между собой, есть погибшие

Россияне устроили стрельбу между собой, фото:

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У Запорізькій області російські окупанти влаштували стрілянину між собою, в ході якої четверо рашистів загинули, ще близько 10 — отримали поранення.

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Інцидент стався поблизу тимчасово окупованого міста Токмак. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Запорізької ОВА з посиланням на дані розвідки.

Відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями рф який переріс у збройну сутичку у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів, — вказано в повідомленні.

В ОДА наголошують, що, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупантами, причиною яких є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців.

Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що ситуація на Запорізькому напрямку ситуація контрольована без суттєвих змін. Противник продовжує ведення позиційної оборони, готує тимчасово окуповані населені пункти до кругової оборони, створює опорні пункти на основних дорожніх напрямках.