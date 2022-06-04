Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Берите лопаты и идите как пехота» – рашист жалуется, что стал пушечным мясом

«Берите лопаты и идите как пехота» — рашист жалуется, что стал пушечным мясом

4 июн 2022, 14:37
999

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову воєнного злочинця росії, який розповідав матері про подвиги мародерів-побратимів і порядки, які панують в армії рф. Зокрема, у сусідньому селі нелюди зґвалтували неповнолітню дівчинку.



.

Окупант визнає, що його підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці, між якими постійно відбуваються перестрілки.

У нас третя рота піхоти — 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть «наших там немає". Всі їдуть туди, все «поклали». Там наші полкові інженера «поклали» з 15-ї бригади. Взагалі жах. Там наша друга танкова захлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє, — каже рашист.

Також він розповів, що коли Збройні сили України знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами.

Коли бойові машини підірвали, він сказав: «Тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте». Нам так сказав комбат, — підсумував солдат рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров