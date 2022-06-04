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Санкции превратили ТЦ москвы в «здания-призраки»
Санкции превратили ТЦ москвы в «здания-призраки» (ФОТО)https://racurs.ua/n171348-sankcii-prevratili-tc-moskvy-v-zdaniya-prizraki-foto.htmlРакурс
Санкції перетворили величезні торгові центри москви і санкт-петербурга на «будівлі-привиди». З’явилися фото з середини російських ТЦ, де через війну рф проти України більше не працюють західні бренди, зокрема Louis Vuitton, Dior і Zara.
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Фото ТЦ-привидів москви і санкт-петербурга оприлюднив британський таблоїд Daily Mail.
Видання нагадує, що десятки іноземних та міжнародних компаній вийшли з росії на знак протесту проти вторгнення армії воєнного злочинця кремля володимира путіна в Україну.
Популярні бутики, зокрема Louis Vuitton, Dior, Zara, Coca-Cola, Pepsi та Starbucks, пустують, — зазначає Daily Mail.
Відомі бренди одягу, як розкішного, так і доступного, мережі кав’ярень і ресторанів стали недоступні багатьом росіянам.
Компанії, які припинили ведення бізнесу в росії:
McDonald’s
KFC
Taco Bell
Pizza Hut
Cocoa-Cola
Pepsi
Starbucks
Uniqlo
British American Tobacco
Ikea
H&M
Canada Goose
Nestlé
Nike
TJ Max
BP
Exxon Mobil
Shell
Volvo
Siemens
Renault
Caterpillar
Delta Air Lines
United Airlines
DHL
Hilton hotels
Hyatt hotels
American Airlines
Uber
Sony
Microsoft
Apple
Netflix
Bloomberg
Walt Disney
Warner Brothers
Imperial Brands