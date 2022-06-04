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Ракурс
Санкції перетворили ТЦ москви на “будівлі-привиди”

Санкції перетворили ТЦ москви на «будівлі-привиди» (ФОТО)

4 чер 2022, 13:56
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Санкції перетворили величезні торгові центри москви і санкт-петербурга на «будівлі-привиди». З’явилися фото з середини російських ТЦ, де через війну рф проти України більше не працюють західні бренди, зокрема Louis Vuitton, Dior і Zara.



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Фото ТЦ-привидів москви і санкт-петербурга оприлюднив британський таблоїд Daily Mail.

Видання нагадує, що десятки іноземних та міжнародних компаній вийшли з росії на знак протесту проти вторгнення армії воєнного злочинця кремля володимира путіна в Україну.

Популярні бутики, зокрема Louis Vuitton, Dior, Zara, Coca-Cola, Pepsi та Starbucks, пустують, — зазначає Daily Mail.

Відомі бренди одягу, як розкішного, так і доступного, мережі кав’ярень і ресторанів стали недоступні багатьом росіянам.

Компанії, які припинили ведення бізнесу в росії:

  • McDonald’s

  • KFC

  • Taco Bell

  • Pizza Hut

  • Cocoa-Cola

  • Pepsi

  • Starbucks

  • Uniqlo

  • British American Tobacco

  • Ikea

  • H&M

  • Canada Goose

  • Nestlé

  • Nike

  • TJ Max

  • BP

  • Exxon Mobil

  • Shell

  • Volvo

  • Siemens

  • Renault

  • Caterpillar

  • Delta Air Lines

  • United Airlines

  • DHL

  • Hilton hotels

  • Hyatt hotels

  • American Airlines

  • Uber

  • Sony

  • Microsoft

  • Apple

  • Netflix

  • Bloomberg

  • Walt Disney

  • Warner Brothers

  • Imperial Brands

Джерело: Ракурс


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