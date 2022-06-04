Санкції перетворили ТЦ москви на “будівлі-привиди”

https://racurs.ua/ua/n171348-sankciyi-peretvoryly-tc-moskvy-na-budivli-pryvydy-foto.html

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Санкції перетворили величезні торгові центри москви і санкт-петербурга на «будівлі-привиди». З’явилися фото з середини російських ТЦ, де через війну рф проти України більше не працюють західні бренди, зокрема Louis Vuitton, Dior і Zara.

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Фото ТЦ-привидів москви і санкт-петербурга оприлюднив британський таблоїд Daily Mail.

Видання нагадує, що десятки іноземних та міжнародних компаній вийшли з росії на знак протесту проти вторгнення армії воєнного злочинця кремля володимира путіна в Україну.

Популярні бутики, зокрема Louis Vuitton, Dior, Zara, Coca-Cola, Pepsi та Starbucks, пустують, — зазначає Daily Mail.

Відомі бренди одягу, як розкішного, так і доступного, мережі кав’ярень і ресторанів стали недоступні багатьом росіянам.

Компанії, які припинили ведення бізнесу в росії: