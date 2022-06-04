«Беріть лопати і йдіть як піхота» - рашист скаржиться, що став гарматним м’ясом

https://racurs.ua/ua/n171349-berit-lopaty-i-ydit-yak-pihota-rashyst-skarjytsya-scho-stav-garmatnym-m-yasom.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову воєнного злочинця росії, який розповідав матері про подвиги мародерів-побратимів і порядки, які панують в армії рф. Зокрема, у сусідньому селі нелюди зґвалтували неповнолітню дівчинку.

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Окупант визнає, що його підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці, між якими постійно відбуваються перестрілки.

У нас третя рота піхоти — 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть «наших там немає". Всі їдуть туди, все «поклали». Там наші полкові інженера «поклали» з 15-ї бригади. Взагалі жах. Там наша друга танкова захлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє, — каже рашист.

Також він розповів, що коли Збройні сили України знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами.