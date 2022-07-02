Окупанти втілюють свої хворі фантазії, вбиваючи полонених (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n172294-okupanty-vtiluut-svoyi-hvori-fantaziyi-vbyvauchy-polonenyh-audio.htmlРакурс
Рашисти в Україні втілюють свої хворі фантазії, а війну називають «вечериночкой».
Про це свідчить нове перехоплення розмов окупантів, яке опублікував прес-центр СБУ.
На відповідному аудіозаписі рашист, який перебуває на півдні України, розповідає, як у перші дні війни брав участь у добиванні полонених.
Ну це, я такий думаю, бути — спробувати горло перерізати? — розповідає окупант. — Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?
Дружина, реагуючи на таке зізнання чоловіка, дивується його кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.
Рашист, зі свого боку, просить жінку нікому про це не розповідати.
Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях, — наголошують у СБУ. — І ці факти — яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять.