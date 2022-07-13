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Ракурс
Російські РСЗО стріляють, фото: РІА Новости

Рашисти завдали 28 ударів з РСЗО по Миколаївщині, п’ятеро загиблих (ФОТО)

13 лип 2022, 13:58
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Російські війська завдали удару по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинули п’ятеро цивільних осіб.



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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 липня, повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки, — зазначає Тимошенко. — Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних.

Наслідки російських обстрілів, фото: Кирило Тимошенко

Джерело: Ракурс


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