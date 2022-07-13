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Російські РСЗО стріляють, фото: РІА Новости
Рашисти завдали 28 ударів з РСЗО по Миколаївщині, п’ятеро загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n172631-rashysty-zavdaly-28-udariv-z-rszo-po-mykolayivschyni-p-yatero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські війська завдали удару по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинули п’ятеро цивільних осіб.
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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 липня, повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки, — зазначає Тимошенко. — Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних.