Російські РСЗО стріляють, фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n172631-rashysty-zavdaly-28-udariv-z-rszo-po-mykolayivschyni-p-yatero-zagyblyh-foto.html

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Російські війська завдали удару по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинули п’ятеро цивільних осіб.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 липня, повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.