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Ракурс
Білоруський прикордонник прагне доєднатися до Сил оборони України, фото: ДПСУ

Затриманий на Волині білоруський прикордонник заявив про намір приєднатися до боротьби з рф

13 лип 2022, 13:28
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На Волині прикордонники нещодавно затримали чоловіка, який перетнув кордон України, пробираючись із білорусі. Затриманий заявив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі.



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За його словами, на порушення кордону він зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

За словами затриманого, він мав однодумців стосовно необхідності протистояти росії й з одним із них вирушив до Україну, проте дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один.

В даний час проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі, — зазначають у ДПСУ.

Білоруський прикордонник прагне доєднатися до Сил оборони України, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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