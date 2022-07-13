Белорусский пограничник стремится присоединиться к Силам обороны Украины, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n172630-zaderjannyy-na-volyni-belorusskiy-pogranichnik-zayavil-o-namerenii-prisoedinitsya-k-borbe-s-rf.html

Ракурс

На Волині прикордонники нещодавно затримали чоловіка, який перетнув кордон України, пробираючись із білорусі. Затриманий заявив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі.

.

За його словами, на порушення кордону він зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

За словами затриманого, він мав однодумців стосовно необхідності протистояти росії й з одним із них вирушив до Україну, проте дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один.