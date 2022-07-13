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Памятная монета, посвященная Военно-Морским силам ВСУ, вводится НБУ, фото: «АрмияInform»

Нацбанк представил памятную монету, посвященную ВМС Украины (ФОТО)

13 июл 2022, 15:00
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Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським силам ЗСУ.



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Відповідна монета вводиться в обіг із завтрашнього дня, 14 липня. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України, — вказано в описі монети.

На монеті зображено:

  • на аверсі центрі розміщена емблема ВМС, унизу ліворуч від неї — малий Державний Герб України, унизу праворуч — номінал 10 та графічний символ гривні.
  • на реверсі зображені різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

Пам’ятна монета, присвячена Військово-Морським силам ЗСУ, фото: НБУ

Источник: Ракурс


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