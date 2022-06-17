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Почтовая марка «Zатонул или Vтопился», фото: Львовская ОВА

«Zатонув чи Vтопився» — новую марку ввела «Укрпочта» (ФОТО)

17 июн 2022, 16:37
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Урочисте спецпогашення поштової марки «Zатонув чи Vтопився» відбулося сьогодні, 17 червня, у Львівській ОВА.



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Ця марка створена «Укрпоштою» передусім як подяка за надану Україні міжнародну допомогу. У назві марки використані символи Z та V, якими позначалася російська військова техніка, котра вторглася в Україну, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.

Марка матиме обмежений тираж — близько 1 тис. примірників.

Основне її призначення — скромна подяка міжнародним партнерам, фондам та діаспорі за допомогу, яку вони надають Україні, — наголошується в повідомленні. — Окрім марки, наші волонтери та партнери отримають додаткові сувеніри з України на знак поваги за їхню підтримку.

Першою погашеною маркою за час масштабного російського нападу марка про воєнний корабель.

Ця марка показує іронічне ставлення до окупантів, — зазначає керівник Львівської дирекції АТ «Укрпошта» Євген Савчук. — Наші благодійники з-за кордону зможуть пересвідчитись у незламності духу українців. Так, в Україні триває повномасштабна, але навіть у такі складні часи ми не підкорюємося противнику, а показуємо чого він насправді вартий — піти за кораблем.

Дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменко.


Поштова марка «Zатонув чи Vтопився», фото: Львівська ОВА

Источник: Ракурс


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