Рашисты продолжают атаковать подконтрольные Украине населенные пункты Луганщины, фото: «Википедия»

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Ракурс

На Луганщині тривають важкі бої в Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, потужно обстрілюється Лисичанськ.

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Водночас триває «тиха» евакуація населення в безпечні регіони країни. Про це сьогодні, 17 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важка ситуація в нас на Луганщині. Продовжуються запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ, в районі Золотого та Тошківки йдуть дуже важкі бої, — зазначив Гайдай. — Кажуть, що орки втомлюються. Так, ті, хто приходять — «втомлюються», але щось вони якось поки що не закінчуються, як ті таргани лізуть з усіх щілин. Але все одно переможемо!

Чиновник додав, що в регіон намагаються максимально завозити гуманітарні вантажі та проводити евакуацію населення.

Вона така «тиха», тому що ми вже розуміємо, що анонсувати не можна — росіяни одразу розстрілюють місця збору або гуманітарні центри. Тому евакуацію проводимо тихо, — наголосив Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що вчора, 16 червня, росіяни завдали авіаудару по будинку, де люди ховалися від обстрілів.

Водночас у Міноборони повідомляють про посилення угруповання рашистів на Сєвєродонецькому напрямку. Речник відомстві Олександр Мотузяник під час брифінгу розповів, що за 40 км від Сєвєродонецька, через Сватове в напрямку Старобільська окупанти перемістили танки, бойові бронемашини, автомобільну та інженерну техніку.

Також на напрямку Попасна — Миколаїв окупанти ввели два батальйони зі складу 1-го та 2-го армійських корпусів, які відновлювали свою боєздатність.